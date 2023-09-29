Посольство России сочло новые санкции Британии попыткой вмешаться в дела страны

Посольство отметило, что в Великобритании продолжается спор на тему легитимности и достоверности результатов референдумов, которые прошли в прошлом году в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в 2013 г. Соединенное Королевство провело плебисцит на Мальвинских (Фолклендских) островах, и британское правительство ни разу не усомнилось в результатах этого референдума для определения статуса архипелага. По мнению дипмиссии, такой подход – это «явный двойной стандарт».