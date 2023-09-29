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Посольство России сочло новые санкции Британии попыткой вмешаться в дела страны

Ведомости

Очередной пакет санкций Великобритании выглядит как попытка вмешательства во внутренние дела России со стороны Лондона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Соединенном Королевстве.

«Введение 29 сентября неправомерных односторонних ограничений против ряда российских должностных лиц и Центральной избирательной комиссии рассматриваем в качестве очередного юридически ничтожного и тщетного жеста британских властей. Налицо не первая высокомерная попытка Лондона вмешаться во внутренние дела нашей страны и непозволительным образом поставить под сомнение ее территориальную целостность», – заявили в дипмиссии.

Посольство отметило, что в Великобритании продолжается спор на тему легитимности и достоверности результатов референдумов, которые прошли в прошлом году в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В дипломатическом ведомстве напомнили, что в 2013 г. Соединенное Королевство провело плебисцит на Мальвинских (Фолклендских) островах, и британское правительство ни разу не усомнилось в результатах этого референдума для определения статуса архипелага. По мнению дипмиссии, такой подход – это «явный двойной стандарт».

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Посольство призвало Лондон оценивать новую мировую действительность более трезво, насколько бы неудобными ни оказались современные реалии для Запада. Санкционные «эдикты» против ЦИК РФ не могут повлиять на решимость россиян отстаивать благополучие и безопасность новых регионов, подчеркнули в ведомстве.

В российском диппредставительстве также увидели «особый цинизм» в введении персональных санкций против главы МЧС Александра Куренкова. «Британским властям хорошо известно, что прикормленные ими боевики киевского режима умышленно наносят удары по спасателям МЧС, медицинским и пожарным бригадам, выезжающим на вызовы в зоне артобстрелов ВСУ», – подчеркнули в посольстве. Дипломатический орган подчеркнул, что российские спасатели самоотверженно выполняют свой профессиональный долг, но на Западе из действия представляют как «дестабилизацию Украины».

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Великобритания ввела новые антироссийские санкции 29 сентября. В очередной пакет включили Куренкова, Центральную избирательную комиссию, депутата Госдумы Александра Сидякина, председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, министра юстиции Крыма Олега Шаповалова, заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко, заместителя руководителя администрации главы ЛНР Игоря Бабкина, и. о. заместителя председателя правительства ДНР Владимира Ежикова, председателя избиркома Херсонской области Марину Захарову, главу избиркома Запорожской области Галину Катющенко и секретаря ЦИК Наталью Бударину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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