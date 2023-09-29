Южный Судан попросил у России гумпомощь для беженцев из Судана
Южный Судан попросил Россию предоставить гуманитарную помощь для беженцев из Судана. Поддержки со стороны Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для прибывающих из соседней республики людей не хватает, заявил «РИА Новости» министр по делам канцелярии южносуданского президента Барнаба Мариал Бенджамин.
«У нашего соседа – республики Судан – произошел серьезный кризис и внутренний конфликт, который ведет к большому числу гуманитарных проблем, множеству погибших и мигрантов. В результате этого мы получаем тысячи суданских беженцев, пересекающих границу», – сообщил Бенджамин.
По его словам, Южный Судан нуждается в большом объеме гуманитарной помощи. Африканская республика попросила Россию предоставить зерно, медикаменты и «все, что возможно».
В Судане с 15 апреля идут боевые действия между Силами быстрого реагирования (СБР) во главе с Мухаммедом Хамданом Дагло и регулярной армией. Летом стороны начали переговоры, но в конце июля объявили об их завершении без результата – бои на территории республики продолжились.
Президент Южного Судана Салва Киир прибыл в Россию 27 сентября. Российский лидер Владимир Путин провел с ним переговоры 29 сентября. Стороны обсудили торгово-экономические отношения между странами, а также гуманитарную помощь.