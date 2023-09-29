В Армению прибыли более 97 000 беженцев из Нагорного Карабаха

Армяне начали уезжать из Нагорного Карабаха после начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики объявили о заключении соглашения по прекращению огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между представителями азербайджанского правительства и армянами Нагорного Карабаха. По итогам встречи карабахские военнослужащие стали сдавать оружие.