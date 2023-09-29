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В Армению прибыли более 97 000 беженцев из Нагорного Карабаха

Ведомости

Из Нагорного Карабаха в Армению приехали свыше 97 000 вынужденных переселенцев к 18:00 (17:00 мск). Беженцы привезли на территорию республики свыше 20 000 единиц транспорта, сообщила на брифинге пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.

«[Всего] из Нагорного Карабаха в Армению въехали 97 735 насильственно перемещенных соотечественников. Перевезено также 20 609 транспортных средств, 74 382 человека прошли регистрацию», – уточнила Багдасарян (цитата по ТАСС).

Вечером 28 сентября общее количество беженцев в Армении составляло 78 354 человека, тогда как утром их число составляло около 65 000.

Армяне начали уезжать из Нагорного Карабаха после начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана 19 сентября. На следующий день власти непризнанной республики объявили о заключении соглашения по прекращению огня. После этого в Евлахе прошли переговоры между представителями азербайджанского правительства и армянами Нагорного Карабаха. По итогам встречи карабахские военнослужащие стали сдавать оружие.

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Процесс разоружения проходит под контролем российских миротворцев. По данным Минобороны РФ на 28 сентября в Нагорном Карабахе сдали 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4500 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и около 1,5 млн боеприпасов.

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал 28 сентября указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. В тот же момент прекратят действовать все ее государственные учреждения и организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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