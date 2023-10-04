СМИ узнали о гибели 55 моряков из Китая «в ловушке» для британских судов
Экипаж подлодки ВМС Китая, которая попала «в ловушку» для американских британских судов в Желтом море, погиб, всего на борту находились 55 моряков. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на заявление британской разведки.
По информации издания, инцидент произошел утром 21 августа. «Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствием, используемым ВМС Китая для ловли подводных лодок США и их союзников», – сказано в материале.
В результате аварии на подлодке, где могли отказать кислородные системы, погибли 55 членов экипажа, в том числе 22 офицера. Предполагается, что судно могло быть затоплено в водах провинции Шаньдун.
Однако Китай официально опроверг информацию о гибели подлодки, назвав все сообщения СМИ ложными.
Инцидент произошел на подводной лодке Type 093, которая поступила на вооружение ВМС Китая 15 лет назад. На ее борту могут одновременно находиться до 100 человек. В длину подлодка достигает 107 м и может развивать скорость до 30 узлов (около 56 км/ч).