СМИ узнали о гибели 55 моряков из Китая «в ловушке» для британских судов

Инцидент произошел на подводной лодке Type 093, которая поступила на вооружение ВМС Китая 15 лет назад. На ее борту могут одновременно находиться до 100 человек. В длину подлодка достигает 107 м и может развивать скорость до 30 узлов (около 56 км/ч).