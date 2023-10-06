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Сыну Рамзана Кадырова присвоено звание Героя Чеченской республики

Ведомости

15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова – Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

Делимханов отметил, что Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека», который с юных проявлял лидерство, стремился к саморазвитию и «никогда не тратил время понапрасну».

«Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную книгу мусульман – священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз"», – подчеркнул депутат.

По словам Делимханова, сын Рамзана Кадырова проявляет себя в учебе, науках, интересуется историей, языками и литературой, а также достиг успехов в спорте, «одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам» и занял первое место во внутреннем зачете на 10-м открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС.

3 октября старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат получила звание народного артиста республики. Днем ранее глава Чечни сообщил, что Айшат Кадырова может стать заместителем председателя правительства республики по социальному блоку. Ее кандидатуру предложил председатель правительства ЧР Муслим Хучиев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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