Сыну Рамзана Кадырова присвоено звание Героя Чеченской республики

По словам Делимханова, сын Рамзана Кадырова проявляет себя в учебе, науках, интересуется историей, языками и литературой, а также достиг успехов в спорте, «одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам» и занял первое место во внутреннем зачете на 10-м открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС.