Сыну Рамзана Кадырова присвоено звание Героя Чеченской республики
15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова – Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чеченской Республики. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.
Делимханов отметил, что Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека», который с юных проявлял лидерство, стремился к саморазвитию и «никогда не тратил время понапрасну».
«Как результат, Адам сумел выучить наизусть главную книгу мусульман – священный Коран, заслужив высокое звание "Хафиз"», – подчеркнул депутат.
По словам Делимханова, сын Рамзана Кадырова проявляет себя в учебе, науках, интересуется историей, языками и литературой, а также достиг успехов в спорте, «одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам» и занял первое место во внутреннем зачете на 10-м открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений на базе РУС.