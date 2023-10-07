Армия Израиля объявила сбор резервистов из-за атаки ХАМАСа

Массированный обстрел Израиля продолжается с 7 утра по местному времени (совпадает с московским). Военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, Сдерот, Нетивот и Офаким. В Тель-Авиве введен режим ЧП, закрыт аэропорт Бен-Гурион, отменены все общественные и культурные мероприятия, закрыты общинные центры и пляжи.