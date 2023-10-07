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Политика

Армия Израиля объявила сбор резервистов из-за атаки ХАМАСа

После обстрелов и захвата заложников в нескольких районах страны ввели режим ЧС
Полина Худякова
Mohammed Salem / REUTERS

Армия обороны Израиля приведена в боевую готовность в ответ на ракетный обстрел со стороны сектора Газа и проникновение боевиков в приграничные районы. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Министр обороны Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов, сообщило The Times of Israel.

Количество призываемых резервистов будет зависеть от потребностей военных. Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа, сообщила также его канцелярия. Кроме того, армия обороны Израиля решила перекрыть дороги вблизи границы с сектором Газа.

Начальник генерального штаба «проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения деятельности ЦАХАЛа». В ведомстве призвали гражданских лиц в южных и центральных районах оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа – внутри убежищ.

«За последний час террористическая организация ХАМАС начала массированный ракетный обстрел из сектора Газа по территории Израиля, террористы проникли на территорию Израиля в ряде различных мест», – заявили в Армии обороны Израиля.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что «Израиль находится в чрезвычайной ситуации» и пообещал поддержать «жесткий военный ответ» на скоординированную атаку ХАМАСа.

Массированный обстрел Израиля продолжается с 7 утра по местному времени (совпадает с московским). Военные сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги во множестве населенных пунктов в южных и центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, Сдерот, Нетивот и Офаким. В Тель-Авиве введен режим ЧП, закрыт аэропорт Бен-Гурион, отменены все общественные и культурные мероприятия, закрыты общинные центры и пляжи.

Израильские СМИ сообщают о взятии в заложники гражданских лиц. Десятки человек пострадали, пожилая женщина погибла в результате падения ракеты.

Глава военного крыла движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции против Израиля. Представитель движения заявил, что по Израилю было запущено более пяти тысяч ракет. Причиной атак он назвал месть за осквернение Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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