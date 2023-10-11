Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников в Брянской области
Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в небе над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал он.
Эту атаку в Минобороны пока никак не комментировали. 10 октября оборонное ведомство сообщило о пресечении атаки беспилотника в Брянской области. По информации Минобороны, инцидент произошел ориентировочно в 17:10 мск.
В Брянской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».