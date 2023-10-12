Минобороны Израиля: в страну проникли тысячи радикалов «Хамаса»
Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что во время нападения палестинской организации «Хамас» на Израиль 7 октября в страну проникли свыше тысячи радикалов.
«В субботу (7 октября. – Ред.) в семь утра “Хамас” начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет», – сказал он на брифинге с министрами обороны стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).
Галант отметил, что подобных действий в Израиле не происходило с 1945 г. Он подчеркнул, что после произошедшего правительство страны намерено полностью уничтожить «Хамас».
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. В частности, израильская сторона сообщает о 1300 погибших и 3300 пострадавших. Среди жертв были четыре гражданина России, у которых было также гражданство Израиля. В результате ответных действий на территории сектора Газа погибли почти 1200 человек, пострадали – 5600.
На данный момент в представительство России при Палестинской национальной администрации поступило порядка 400 заявок от россиян на эвакуацию из Палестины. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь российского дипучреждения Алия Зарипова.