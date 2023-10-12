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Политика

Минобороны Израиля: в страну проникли тысячи радикалов «Хамаса»

Ведомости

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что во время нападения палестинской организации «Хамас» на Израиль 7 октября в страну проникли свыше тысячи радикалов.

«В субботу (7 октября. – Ред.) в семь утра “Хамас” начал войну против детей, женщин и целых семей. Тысячи террористов пересекли нашу южную границу, запуская при этом тысячи ракет», – сказал он на брифинге с министрами обороны стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Галант отметил, что подобных действий в Израиле не происходило с 1945 г. Он подчеркнул, что после произошедшего правительство страны намерено полностью уничтожить «Хамас». 

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. В частности, израильская сторона сообщает о 1300 погибших и 3300 пострадавших. Среди жертв были четыре гражданина России, у которых было также гражданство Израиля. В результате ответных действий на территории сектора Газа погибли почти 1200 человек, пострадали – 5600.

На данный момент в представительство России при Палестинской национальной администрации поступило порядка 400  заявок от россиян на эвакуацию из Палестины. Об этом сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь российского дипучреждения Алия Зарипова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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