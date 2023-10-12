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Политика

Шеф Пентагона: США могут одновременно поддерживать Израиль и Украину

Ведомости

США будут поставлять вооружения Израилю и продолжат поддерживать Украину, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он уточнил, что США передают Израилю то, что «необходимо для самообороны», в том числе боеприпасы и ракеты для системы противовоздушной обороны (ПРО) «Железный купол».

«Не заблуждайтесь: мы можем и будем поддерживать Израиль, поддерживая Украину. США могут делать одновременно несколько дел», – отметил он (цитата по ТАСС).

Остин подчеркнул, что, передавая вооружения Израилю, Вашингтон не ставил перед Тель-Авивом никаких условий. По его словам, США также помогают Израилю разведданными.

Ранее по теме: США планируют увязать военную помощь Израилю и Украине

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и конгрессмены рассматривают вариант увязки военной помощи Израилю с увеличением финансирования Украине. Белый дом предложил этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киеву, несмотря на противодействия со стороны некоторых парламентариев-республиканцев в палате представителей и сенате. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что поддержка и Украины, и Израиля «одинаково важна» для Вашингтона.

The Washington Post писала, что с начала боевых действий на Ближнем Востоке Тель-Авив направил в Вашингтон несколько запросов о военной помощи, включая пополнение ракет системы ПРО «Железный купол», высокоточных авиабомб SDB и 12,7-мм патронов для пулеметов М2.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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