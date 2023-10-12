Шеф Пентагона: США могут одновременно поддерживать Израиль и Украину

Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и конгрессмены рассматривают вариант увязки военной помощи Израилю с увеличением финансирования Украине. Белый дом предложил этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киеву, несмотря на противодействия со стороны некоторых парламентариев-республиканцев в палате представителей и сенате. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что поддержка и Украины, и Израиля «одинаково важна» для Вашингтона.