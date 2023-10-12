Шеф Пентагона: США могут одновременно поддерживать Израиль и Украину
США будут поставлять вооружения Израилю и продолжат поддерживать Украину, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Он уточнил, что США передают Израилю то, что «необходимо для самообороны», в том числе боеприпасы и ракеты для системы противовоздушной обороны (ПРО) «Железный купол».
«Не заблуждайтесь: мы можем и будем поддерживать Израиль, поддерживая Украину. США могут делать одновременно несколько дел», – отметил он (цитата по ТАСС).
Остин подчеркнул, что, передавая вооружения Израилю, Вашингтон не ставил перед Тель-Авивом никаких условий. По его словам, США также помогают Израилю разведданными.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена и конгрессмены рассматривают вариант увязки военной помощи Израилю с увеличением финансирования Украине. Белый дом предложил этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Киеву, несмотря на противодействия со стороны некоторых парламентариев-республиканцев в палате представителей и сенате. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что поддержка и Украины, и Израиля «одинаково важна» для Вашингтона.
The Washington Post писала, что с начала боевых действий на Ближнем Востоке Тель-Авив направил в Вашингтон несколько запросов о военной помощи, включая пополнение ракет системы ПРО «Железный купол», высокоточных авиабомб SDB и 12,7-мм патронов для пулеметов М2.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.