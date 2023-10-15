Из Сирии в Россию прибыл самолет с 34 детьми
Российский борт вывез из Сирии 34 ребенка, они пройдут медицинское обследование и затем будут отправлены под опеку своих родственников в разные регионы России, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Обеспечить безопасность миссии было непростой задачей, поскольку в Сирии «слышны отголоски ближневосточного военного конфликта», рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале.
«И вот самый трогательный момент: российские дети на родине. На этот раз 34 ребенка, им от четырех до шестнадцати лет. Малышей и подростков, которые жили в лагерях для беженцев Заевфратья, возвращаем родственникам», – написала она.
По ее словам, детей в десяти российских регионах ждут родственники. Она уточнила, что «все дети знают русский язык и очень хотят встретиться с родными». Львова-Белова поблагодарила за помощь руководство Сирии, курдскую сторону за «продолжение гуманитарного сотрудничества», а также российские Минобороны, МИД и Минздрав. Перед вылетом детей к отправке подготовили военнослужащие группировки ВС РФ, а на всем маршруте их сопровождали советники аппарата уполномоченного, добавила она. В России их ожидает «комплексное обследование в одной из федеральных клиник и реабилитация».
По информации омбудсмена, из Сирии предстоит вернуть еще 150 детей, документы для этого готовы.
14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что артиллерия начала наносить по сирийской территории удары в ответ на обстрелы. По данным военных, две ракеты, запущенные со стороны Сирии, упали на открытой местности. Вечером в тот же день министерство обороны Сирии сообщило, что международный аэропорт Алеппо был полностью выведен из строя после ударов Израиля.