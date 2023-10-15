Из Сирии в Россию прибыл самолет с 34 детьми

По ее словам, детей в десяти российских регионах ждут родственники. Она уточнила, что «все дети знают русский язык и очень хотят встретиться с родными». Львова-Белова поблагодарила за помощь руководство Сирии, курдскую сторону за «продолжение гуманитарного сотрудничества», а также российские Минобороны, МИД и Минздрав. Перед вылетом детей к отправке подготовили военнослужащие группировки ВС РФ, а на всем маршруте их сопровождали советники аппарата уполномоченного, добавила она. В России их ожидает «комплексное обследование в одной из федеральных клиник и реабилитация».