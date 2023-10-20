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Совфед рассмотрит отмену ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Ведомости

Одобренный Госдумой закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) поступил в Совет Федерации, он будет рассмотрен 25 октября. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«В Совет Федерации поступил принятый Федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ. Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября», – написал он.

Косачев также прокомментировал проведение испытаний на ядерном полигоне в США в день одобрения Госдумой закона об отмене ратификации ДВЗЯИ. По его оценке, это является недвусмысленным сигналом для России о том, что Вашингтон не интересует «ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом». Одновременно он указал на то, что у США не было права проводить такие испытания, поскольку договор ими был подписан, хоть и не ратифицрован в 1996 г.

«Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели», – подчеркнул сенатор.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций. В первом чтении документ был принят 17 октября, во втором и третьем – 18 октября. В Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) позднее сообщили о проведении испытаний на ядерном полигоне в этот же день.

Ранее по теме: Госдума поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.

Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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