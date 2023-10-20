Совфед рассмотрит отмену ратификации ДВЗЯИ 25 октября

Косачев также прокомментировал проведение испытаний на ядерном полигоне в США в день одобрения Госдумой закона об отмене ратификации ДВЗЯИ. По его оценке, это является недвусмысленным сигналом для России о том, что Вашингтон не интересует «ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом». Одновременно он указал на то, что у США не было права проводить такие испытания, поскольку договор ими был подписан, хоть и не ратифицрован в 1996 г.