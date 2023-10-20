Совфед рассмотрит отмену ратификации ДВЗЯИ 25 октября
Одобренный Госдумой закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) поступил в Совет Федерации, он будет рассмотрен 25 октября. Об этом сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев в своем Telegram-канале.
«В Совет Федерации поступил принятый Федеральный закон, отменяющий ратификацию ДВЗЯИ. Верхняя палата рассмотрит его на своем ближайшем заседании 25 октября», – написал он.
Косачев также прокомментировал проведение испытаний на ядерном полигоне в США в день одобрения Госдумой закона об отмене ратификации ДВЗЯИ. По его оценке, это является недвусмысленным сигналом для России о том, что Вашингтон не интересует «ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом». Одновременно он указал на то, что у США не было права проводить такие испытания, поскольку договор ими был подписан, хоть и не ратифицрован в 1996 г.
«Между подписанием и ратификацией государство должно добросовестно воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели», – подчеркнул сенатор.
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 14 октября. Его авторами выступили фактически все депутаты нижней палаты парламента во главе с руководителями фракций. В первом чтении документ был принят 17 октября, во втором и третьем – 18 октября. В Национальной администрации по ядерной безопасности США (NNSA) позднее сообщили о проведении испытаний на ядерном полигоне в этот же день.
Вопрос о необходимости отзыва ратификации поднял президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом Путин уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что отзыв ратификации еще не означает намерения России провести ядерные испытания.
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, так как его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.