Путин обсудил с Совбезом внедрение новых технологий в оборону страны
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности использование новых технологий для обороны государства, сообщила пресс-служба Кремля.
«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства», – предложил Путин участникам оперативного совещания. Первым с докладом он попросил выступить вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
На совещании также присутствовали председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно и др.
7 октября министр промышленности и торговли Денис Мантуров на стратегической сессии совета военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе рассказал, что в госпрограмме вооружений на 2025-2034 гг. впервые будет предусмотрен отдельный раздел по искусственному интеллекту (ИИ). По его словам, повышенное внимание к технологиям ИИ обосновано новыми реалиями ведения боя.
Чернышенко тогда подчеркивал, что сейчас в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения. Он призвал организовать эффективный трансфер технологий, доступных как для сферы безопасности, так и для всего рынка.