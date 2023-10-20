Путин обсудил с Совбезом внедрение новых технологий в оборону страны

Чернышенко тогда подчеркивал, что сейчас в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения. Он призвал организовать эффективный трансфер технологий, доступных как для сферы безопасности, так и для всего рынка.