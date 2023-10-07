В программе вооружений на 2025-2034 годы впервые появится раздел по ИИ

«Решения, которые мы выработаем сегодня, должны быть учтены в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. Ее утверждение мы ожидаем в ближайшее время», – сказал он, напомнив, что основные направления стратегии развития ИИ были одобрены в сентябре на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.