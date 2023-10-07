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В программе вооружений на 2025-2034 годы впервые появится раздел по ИИ

Ведомости

В госпрограмме вооружений на 2025-2034 гг. впервые будет предусмотрен отдельный раздел по искусственному интеллекту (ИИ), сообщил заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе стратегической сессии совета военного инновационного технополиса «ЭРА» в Анапе.

Участие в мероприятии также приняли зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, заместители министра обороны и министра промышленности и торговли, члены коллегии ВПК, а также президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников и другие представители власти, органов военного управления и предприятий.

На сессии обсуждались вопросы, связанные с разработкой в интересах Минобороны технологий искусственного интеллекта – по словам Мантурова, эта тематика напрямую влияет на содержание программных документов, которые будут определять технический облик вооружений, военной и специальной техники на следующие десять лет. 

«В госпрограмме вооружений на 2025-2034 гг. впервые будет предусмотрен отдельный раздел по искусственному интеллекту. Повышенное внимание к технологиям искусственного интеллекта обосновано новыми реалиями ведения боя. Практика применения образцов ВВСТ в СВО показывает, что зачастую для принятия решений отводятся уже не минуты, а секунды. Без передачи ряда функций от военнослужащих машине обеспечить такую оперативность попросту невозможно», – сказал вице-премьер.

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Чернышенко добавил, что сейчас в стране активно формируется рынок технологий на основе ИИ, имеющих потенциал широкого спектра применения. Он призвал организовать эффективный трансфер технологий, доступных как для сферы безопасности, так и для всего рынка. 

«Решения, которые мы выработаем сегодня, должны быть учтены в обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г. Ее утверждение мы ожидаем в ближайшее время», – сказал он, напомнив, что основные направления стратегии развития ИИ были одобрены в сентябре на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.  

Чернышенко ранее говорил о росте рынка ИИ на 18% до 650 млрд руб. по итогам 2022 г. Он отмечал, что работа по актуализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. ведется на фоне вызовов, стоящих перед отраслью, и высокого потенциала применения технологий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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