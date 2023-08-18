Чернышенко: эффект от внедрения ИИ превысит 1 трлн рублей к 2025 году

Сейчас, по его данным, шесть ведущих исследовательских центров в сфере ИИ, которые поддерживаются правительством с 2021 г., работают вместе с 26 индустриальными партнерами над новыми ИИ-решениями. Кроме того, власти отберут еще шесть исследовательских центров, которые также получат господдержку на 2024-2026 гг. Вице-премьер помимо этого рассказал и о начавшемся переводе государственных информационных систем на платформу «Гостех», на которой будут размещены обезличенные наборы данных от корпоративных и государственных структур. В следующем же году заработает реестр типовых ИИ-решений, добавил Чернышенко.