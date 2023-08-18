Чернышенко: эффект от внедрения ИИ превысит 1 трлн рублей к 2025 году
Экономический эффект только от снижения операционных расходов российских организаций благодаря внедрению искусственного интеллекта по итогам года составит 400 млрд руб., а к 2025 г. превысит 1 трлн руб. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии по ИИ в рамках международного военно-технического форума «Армия-2023».
«По оценке экспертов, к концу 2023 г. экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения технологий искусственного интеллекта достигнет 400 млрд руб., а к 2025 г. эта цифра превысит 1 трлн руб.», – приводит слова вице-премьера его пресс-служба.
Чернышенко также в ходе мероприятия указал на рост рынка ИИ на 18% до 650 млрд руб. по итогам 2022 г. На фоне вызовов, стоящих перед отраслью, и высокого потенциала применения технологий сейчас ведется работа по актуализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Как рассказал вице-премьер, проект обновленного документа в сентябре будет представлен премьеру Михаилу Мишустину, а в ноябре – президенту Владимиру Путину.
«Также по поручению президента разрабатывается нацроект «Экономика данных» – в рамках него будет обеспечена реализация обновленной стратегии», – добавил он.
В ходе мероприятия участники также обсудили научно-технологическую кооперацию в военной сфере, а Чернышенко поручил включить представителей Минобороны в состав штаба по ИИ, обеспечить доступ экспертов военного ведомства к информации о существующих в России ИИ-продуктах, а также провести дополнительную экспертную оценку разрабатываемых решений в области ИТ.
Сейчас, по его данным, шесть ведущих исследовательских центров в сфере ИИ, которые поддерживаются правительством с 2021 г., работают вместе с 26 индустриальными партнерами над новыми ИИ-решениями. Кроме того, власти отберут еще шесть исследовательских центров, которые также получат господдержку на 2024-2026 гг. Вице-премьер помимо этого рассказал и о начавшемся переводе государственных информационных систем на платформу «Гостех», на которой будут размещены обезличенные наборы данных от корпоративных и государственных структур. В следующем же году заработает реестр типовых ИИ-решений, добавил Чернышенко.