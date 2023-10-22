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Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

Ведомости

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли, а также примет участие в оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ, сообщили 22 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства перед совещанием по развитию ракетно-космической отрасли также планирует пообщаться с молодыми учеными. Кроме того, Путин на следующей неделе проведет встречу с представителями традиционных религий России.

В 2023 г. правительство дополнительно выделит более 2 млрд руб. на научные исследования в космической отрасли, сообщил ранее председатель правительства Михаил Мишустин. Всего, по его словам, в этом году на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дополнительно выделят 4 млрд руб.

В августе Путин поручил «Роскосмосу» и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит и изготовлении опытных образцов для испытаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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