Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли, а также примет участие в оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ, сообщили 22 октября в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства перед совещанием по развитию ракетно-космической отрасли также планирует пообщаться с молодыми учеными. Кроме того, Путин на следующей неделе проведет встречу с представителями традиционных религий России.
В 2023 г. правительство дополнительно выделит более 2 млрд руб. на научные исследования в космической отрасли, сообщил ранее председатель правительства Михаил Мишустин. Всего, по его словам, в этом году на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дополнительно выделят 4 млрд руб.
В августе Путин поручил «Роскосмосу» и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит и изготовлении опытных образцов для испытаний.