Путин проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

В 2023 г. правительство дополнительно выделит более 2 млрд руб. на научные исследования в космической отрасли, сообщил ранее председатель правительства Михаил Мишустин. Всего, по его словам, в этом году на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы дополнительно выделят 4 млрд руб.