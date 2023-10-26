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СМИ: член политбюро «Хамаса» находится с визитом в Москве

Ведомости

Член политбюро палестинской группировки «Хамас» Абу Марзук прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в палестинской делегации.

Ранее в Кремле заявили, что своевременно сообщат о сроках визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече лидеры двух стран обсудят конфликт на Ближнем Востоке.

Визит Аббаса в Россию анонсировался еще до нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. В середине октября помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что стороны достигли договоренностей относительно визита, но дата поездки пока не согласована. 

Ранее по теме: «Хамас» высоко оценил позицию России по резолюции США в СБ ООН

«Хамас» напал на приграничные израильские районы утром 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 6500 человек, в том числе более 5000 жителей сектора Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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