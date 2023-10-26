СМИ: член политбюро «Хамаса» находится с визитом в Москве

«Хамас» напал на приграничные израильские районы утром 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий, по последним данным, погибли около 6500 человек, в том числе более 5000 жителей сектора Газа.