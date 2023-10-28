Байден заявил, что США атаковали объекты в Сирии для защиты американцев

С 17 октября было зафиксировано не менее 20 атак с использованием ракет и беспилотников на объекты США и коалиции в Ираке и Сирии, заявляли в Пентагоне. 23 октября дроны нанесли удары по американской базе в Аль-Омар и базе в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.