Байден заявил, что США атаковали объекты в Сирии для защиты американцев
Удары по объектам в Сирии, нанесенные американскими военными, соответствуют уставу ООН, так как были совершены в целях защиты американских граждан. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», – говорится в заявлении американского президента.
Байден заявил, что он лично руководил военной операцией, чтобы защитить граждан Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом. Он отметил, что США действовали в соответствии с правом на самооборону, закрепленным в статье 51 устава ООН.
27 октября США совершили военные удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным американского правительства, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировкам. Власти США заявили, что действовали в целях самообороны.
С 17 октября было зафиксировано не менее 20 атак с использованием ракет и беспилотников на объекты США и коалиции в Ираке и Сирии, заявляли в Пентагоне. 23 октября дроны нанесли удары по американской базе в Аль-Омар и базе в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.