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Байден заявил, что США атаковали объекты в Сирии для защиты американцев

Ведомости

Удары по объектам в Сирии, нанесенные американскими военными, соответствуют уставу ООН, так как были совершены в целях защиты американских граждан. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», – говорится в заявлении американского президента.

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Байден заявил, что он лично руководил военной операцией, чтобы защитить граждан Соединенных Штатов как внутри страны, так и за рубежом. Он отметил, что США действовали в соответствии с правом на самооборону, закрепленным в статье 51 устава ООН.

27 октября США совершили военные удары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным американского правительства, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировкам. Власти США заявили, что действовали в целях самообороны.

С 17 октября было зафиксировано не менее 20 атак с использованием ракет и беспилотников на объекты США и коалиции в Ираке и Сирии, заявляли в Пентагоне. 23 октября дроны нанесли удары по американской базе в Аль-Омар и базе в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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