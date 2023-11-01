Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Астану является историческим событием. Такое заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба президента республики.
«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – сказал Токаев.
Макрон, в свою очередь, поблагодарил президента Казахстана за приглашение и отметил, что Франция и Казахстан являются «важными экономическими партнерами». Французский лидер также анонсировал подписание «значимых контрактов» между двумя странами.
В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, отметила пресс-службе президента Казахстана.
Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом 1 ноября. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. После Казахстана Макрон также посетит Узбекистан.