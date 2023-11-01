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Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан

Ведомости

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Астану является историческим событием. Такое заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба президента республики.

«Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – сказал Токаев.

Макрон, в свою очередь, поблагодарил президента Казахстана за приглашение и отметил, что Франция и Казахстан являются «важными экономическими партнерами». Французский лидер также анонсировал подписание «значимых контрактов» между двумя странами.

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В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, отметила пресс-службе президента Казахстана.

Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом 1 ноября. После переговоров лидеров в узком формате общение продолжилось в расширенном составе с участием делегаций двух стран. После Казахстана Макрон также посетит Узбекистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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