Токаев назвал историческим визит Макрона в Казахстан

В ходе переговоров в узком формате Макрон и Токаев обсудили перспективы казахско-французского стратегического партнерства, укрепление политического диалога, а также развитие сотрудничества в ряде сфер, включая торгово-экономическую, энергетическую, инвестиционную и др. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, отметила пресс-службе президента Казахстана.