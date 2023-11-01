В ООН назвали число покинувших сектор Газа иностранцев

Конфликт между Израилем и «Хамасом» обострился 7 октября после атаки палестинских боевиков на южные израильские районы. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и начала массированные обстрелы Газы. По последним данным, погибли более 9000 человек – палестинская сторона сообщала о свыше 8000 погибших, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.