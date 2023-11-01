В ООН назвали число покинувших сектор Газа иностранцев
Сектор Газа покинули около 500 иностранцев, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Как мы понимаем, порядка 500 обладателям паспортов иностранных государств было позволено покинуть [сектор Газа]», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
Утром 1 ноября палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также сообщалось, что Газу смогут покинуть палестинцы с двойными гражданством и сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе.
МИД России сообщил, что передал властям задействованных стран информацию о гражданах РФ, которые подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Ведомство продолжает работу с властями Египта, Израиля и Палестины по обеспечению скорейшего и безопасного выхода россиян из анклава.
Как заявил 18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей. 20 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть.
Конфликт между Израилем и «Хамасом» обострился 7 октября после атаки палестинских боевиков на южные израильские районы. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и начала массированные обстрелы Газы. По последним данным, погибли более 9000 человек – палестинская сторона сообщала о свыше 8000 погибших, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.
30 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. По его словам, за три недели погибли более 3200 детей.