Иордания объявила о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа
Граждане Иордании смогут уехать из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах», сообщили в МИДе страны.
Эвакуация была согласована с властями Египта, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в соцсети X (бывший Twitter). Ранее СМИ писали, что Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа для пропуска раненых и иностранных граждан.
1 ноября палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также сообщалось, что Газу смогут покинуть палестинцы с двойными гражданством и сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе.
21 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек. В Газе сообщили о 8005 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.
Израильская армия объявила 27 октября о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. В представительстве армии заявляли, что израильская армия переходит к «новой фазе» войны с «Хамасом». В то же время израильский посол в РФ Александр Бен Цви уточнял, что Израиль еще не начал полномасштабную наземную операцию в Газе.