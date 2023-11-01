СМИ: Египет открыл КПП «Рафах» для раненых и иностранцев

При этом власти Египта выступают против переселения палестинцев на Синайский полуостров. На фоне сообщений об открытии КПП для ряда граждан Египет разместил танки и другую бронетехнику на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы не допустить притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий в секторе Газе, писала The Times of Israel.