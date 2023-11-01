СМИ: Египет открыл КПП «Рафах» для раненых и иностранцев
Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа для пропуска раненых и иностранных граждан. Об этом сообщает Al-Jazeera.
По данным телеканала, разрешено покинуть Газу 81 тяжелораненому палестинцу, а также нескольким сотням иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.
Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила «Ведомостям», что российские дипломаты проверяют информацию в СМИ об открытии КПП.
Ранее сегодня палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также сообщалось, что Газу смогут покинуть палестинцы с двойными гражданством и сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе. Им предписано явиться на КПП в 07:00 (08:00 мск) 1 ноября.
При этом власти Египта выступают против переселения палестинцев на Синайский полуостров. На фоне сообщений об открытии КПП для ряда граждан Египет разместил танки и другую бронетехнику на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы не допустить притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий в секторе Газе, писала The Times of Israel.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9500 человек. В Газе сообщили о свыше 8300 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.