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СМИ: Египет открыл КПП «Рафах» для раненых и иностранцев

Ведомости

Египет открыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа для пропуска раненых и иностранных граждан. Об этом сообщает Al-Jazeera. 

По данным телеканала, разрешено покинуть Газу 81 тяжелораненому палестинцу, а также нескольким сотням иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила «Ведомостям», что российские дипломаты проверяют информацию в СМИ об открытии КПП. 

Ранее сегодня палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». Среди них – граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также сообщалось, что Газу смогут покинуть палестинцы с двойными гражданством и сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе. Им предписано явиться на КПП в 07:00 (08:00 мск) 1 ноября.

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При этом власти Египта выступают против переселения палестинцев на Синайский полуостров. На фоне сообщений об открытии КПП для ряда граждан Египет разместил танки и другую бронетехнику на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы не допустить притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий в секторе Газе, писала The Times of Israel.

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9500 человек. В Газе сообщили о свыше 8300 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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