«Хамас» разрешил покинуть Газу гражданам ряда стран
Палестинская группировка «Хамас» опубликовала списки граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пограничной службы анклава, опубликованное в Facebook (принадлежит Meta, которая запрещена и признана экстремистской в РФ).
В списке оказались граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также Газу смогут покинуть сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) и НПО, действующих в Газе. Информации, о каких именно НПО идет речь, в сообщении не приводится.
Уточняется, что граждане должны прибыть на КПП в 07:00 (08:00 мск).
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно рекомендовала жителям Газы эвакуироваться. Военные «Хамаса» называли эти сообщения «ложной пропагандой» и призывали местных жителей оставаться в анклаве.
Кроме того, против переселения палестинцев на Синайский полуостров выступал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 31 октября The Times of Israel писала, что Египет разместил танки и другую бронетехнику на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы не допустить притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий в секторе Газе. 1 ноября движение через КПП будет открыто, чтобы Египет принял из зоны конфликта 81 раненого палестинца, писала газета Al-Ahram.
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 9500 человек. В Газе сообщили о свыше 8300 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.