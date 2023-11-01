«Хамас» разрешил покинуть Газу гражданам ряда стран

Кроме того, против переселения палестинцев на Синайский полуостров выступал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. 31 октября The Times of Israel писала, что Египет разместил танки и другую бронетехнику на КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, чтобы не допустить притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий в секторе Газе. 1 ноября движение через КПП будет открыто, чтобы Египет принял из зоны конфликта 81 раненого палестинца, писала газета Al-Ahram.