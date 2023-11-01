СМИ: Шойгу «основательно встряхнул» руководство органов военного управления

В начале октября министр посетил несколько заводов, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. В частности, 11 октября он посетил завод «Авиастар» (входит в «Ростех») по производству самолетов военно-транспортной авиации в Ульяновске. 10 октября Шойгу проинспектировал работу Ульяновского механического завода (УМЗ, входит в состав «Алмаз-Антея») и посмотрел работу цехов по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3».