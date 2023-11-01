СМИ: Шойгу «основательно встряхнул» руководство органов военного управления
Министр обороны России Сергей Шойгу «основательно встряхнул» руководство органов военного управления и округов, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник.
«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военных округов, и поставил ряд конкретных задач», – рассказал он.
Ранее 25 октября Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении. Он заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба «по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях».
В начале октября министр посетил несколько заводов, где проверил ход выполнения гособоронзаказа. В частности, 11 октября он посетил завод «Авиастар» (входит в «Ростех») по производству самолетов военно-транспортной авиации в Ульяновске. 10 октября Шойгу проинспектировал работу Ульяновского механического завода (УМЗ, входит в состав «Алмаз-Антея») и посмотрел работу цехов по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3».
20 октября президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности использование новых технологий для обороны государства.