Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минина и Пожарского
Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минина и Пожарского [состоится]», – ответил он на вопрос, возложит ли президент цветы и примет участие в других мероприятиях.
4 ноября 2022 г. Путин также принял участие в традиционной церемонии возложения цветов памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. После нее глава государства посетил выставку «Украина. На переломах эпох» в Манеже.
День народного единства отмечается с 2005 г. В этот день установлен день воинской славы России. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов в период Смутного времени.