Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минина и Пожарского

День народного единства отмечается с 2005 г. В этот день установлен день воинской славы России. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов в период Смутного времени.