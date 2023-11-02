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Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минина и Пожарского

Ведомости

Президент России Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минина и Пожарского [состоится]», – ответил он на вопрос, возложит ли президент цветы и примет участие в других мероприятиях.

4 ноября 2022 г. Путин также принял участие в традиционной церемонии возложения цветов памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. После нее глава государства посетил выставку «Украина. На переломах эпох» в Манеже.

День народного единства отмечается с 2005 г. В этот день установлен день воинской славы России. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов в период Смутного времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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