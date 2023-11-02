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Бизнес

Роспатент опроверг «конфискацию» товарных знаков Сбербанка и «Калашникова»

Ведомости

Ограничения ЕС не предполагают приостановку действия интеллектуальных прав, сообщил Роспатент, комментируя публикации в СМИ о том, что Финляндия якобы конфисковала товарные знаки ряда российских компаний.

Ранее финская газета ESS сообщила о конфискации управлением страны по взысканию долгов свыше 40 товарных знаков, в частности Сбербанка, оружейной группы «Калашников» и др.

Роспатент в свою очередь заявил, что ограничительные меры ЕС, введенные против отдельных физических и юридических лиц, предполагают лишения их права только на продажу, лицензирование или передачу любым другим способом прав на объекты интеллектуальной собственности.

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«Однако данные ограничения не предполагают приостановление действия интеллектуальных прав и не мешают использовать их, например, для обозначения товаров и услуг. Таким образом, исключительное право не аннулируется и остается за правообладателем», – пояснили в ведомстве.

Под ограничения не попадает и продление исключительных прав, добавили там. Соответствующие разъяснения были запрошены Роспатентом и у патентного ведомства Финляндии.

В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называло Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такое заявление «абсолютно хамским».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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