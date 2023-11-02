Роспатент опроверг «конфискацию» товарных знаков Сбербанка и «Калашникова»
Ограничения ЕС не предполагают приостановку действия интеллектуальных прав, сообщил Роспатент, комментируя публикации в СМИ о том, что Финляндия якобы конфисковала товарные знаки ряда российских компаний.
Ранее финская газета ESS сообщила о конфискации управлением страны по взысканию долгов свыше 40 товарных знаков, в частности Сбербанка, оружейной группы «Калашников» и др.
Роспатент в свою очередь заявил, что ограничительные меры ЕС, введенные против отдельных физических и юридических лиц, предполагают лишения их права только на продажу, лицензирование или передачу любым другим способом прав на объекты интеллектуальной собственности.
«Однако данные ограничения не предполагают приостановление действия интеллектуальных прав и не мешают использовать их, например, для обозначения товаров и услуг. Таким образом, исключительное право не аннулируется и остается за правообладателем», – пояснили в ведомстве.
Под ограничения не попадает и продление исключительных прав, добавили там. Соответствующие разъяснения были запрошены Роспатентом и у патентного ведомства Финляндии.
В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называло Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такое заявление «абсолютно хамским».