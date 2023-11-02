Роспатент опроверг «конфискацию» товарных знаков Сбербанка и «Калашникова»

В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Тогда самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание Yle называло Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев арены Helsinki-halli в стране. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ранее признала, что от западных санкций в том числе страдают простые россияне. Ее российский коллега Сергей Лавров назвал такое заявление «абсолютно хамским».