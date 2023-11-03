В Кремле напомнили, что ЧВК «Вагнер» де-факто не существует
Группа «Вагнер» де-факто не существует, поэтому рассуждения о ее деятельности, как правило, ни на чем не основываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о возможной передаче ЧВК «Вагнер» российского оружия движению «Хезболлах» в Сирии.
«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», – подчеркнул он.
Песков отметил, что «зиждящиеся на чем-то озабоченности», всегда можно довести до российских военных по экстренным каналам связи.
Комментируя информацию о том, что ЧВК возглавил сын погибшего основателя «Вагнера» Евгения Пригожина Павел Пригожин, Песков заявил, что этот вопрос не является темой Кремля. «Никакой информацией здесь я не располагаю», – добавил он.
2 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, писала об опасениях разведки из-за возможной передачи ЧВК «Вагнер» ливанской группировке «Хезболла» зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Ранее российские власти неоднократно заявляли, что группы «Вагнер» не существует с юридической точки зрения. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в РФ нет закона о частных военных организациях, и отмечал, что вопрос легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме.