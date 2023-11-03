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В Кремле напомнили, что ЧВК «Вагнер» де-факто не существует

Ведомости

Группа «Вагнер» де-факто не существует, поэтому рассуждения о ее деятельности, как правило, ни на чем не основываются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о возможной передаче ЧВК «Вагнер» российского оружия движению «Хезболлах» в Сирии. 

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», – подчеркнул он.

Песков отметил, что «зиждящиеся на чем-то озабоченности», всегда можно довести до российских военных по экстренным каналам связи. 

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Комментируя информацию о том, что ЧВК возглавил сын погибшего основателя «Вагнера» Евгения Пригожина Павел Пригожин, Песков заявил, что этот вопрос не является темой Кремля. «Никакой информацией здесь я не располагаю», – добавил он. 

2 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, писала об опасениях разведки из-за возможной передачи ЧВК «Вагнер» ливанской группировке «Хезболла» зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». 

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что группы «Вагнер» не существует с юридической точки зрения. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в РФ нет закона о частных военных организациях, и отмечал, что вопрос легализации ЧВК должен обсуждаться в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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