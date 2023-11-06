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Володин заявил о нацистском режиме в Киеве спустя 80 лет освобождения от фашизма

Ведомости

Спустя 80 лет после освобождения Украины от фашистских захватчиков Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала в стране государственной, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

80 лет назад, в ночь на 6 ноября 1943 г., Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, напомнил Володин. По его словам, оккупационный нацистский режим сопровождался геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков и представителей других национальностей. В течение двух лет в концлагерях на Сырце и в Дарнице погибли более 200 000 человек, отметил спикер Госдумы.

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«Соучастниками злодеяний гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы. Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет», – написал он.

США бросили для победы Киева над Россией «миллиарды долларов», отправляют Украине военную технику, ракеты и боеприпасы, наемников, пояснил Володин. Для самой республики «война до последнего украинца обернулась огромными людскими потерями», а население не хочет воевать и погибать «за нацистов и коррупционеров», подчеркнул политик.

Но для западных страх становится очевидно, что несмотря на поддержку НАТО «на поле боя, Россию киевскому режиму не победить», а президент Владимир Зеленский для многих становится «нерукопожатным, токсичным политиком», и участь его незавидна, заключил Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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