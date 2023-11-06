Володин заявил о нацистском режиме в Киеве спустя 80 лет освобождения от фашизма
Спустя 80 лет после освобождения Украины от фашистских захватчиков Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала в стране государственной, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
80 лет назад, в ночь на 6 ноября 1943 г., Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, напомнил Володин. По его словам, оккупационный нацистский режим сопровождался геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков и представителей других национальностей. В течение двух лет в концлагерях на Сырце и в Дарнице погибли более 200 000 человек, отметил спикер Госдумы.
«Соучастниками злодеяний гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы. Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет», – написал он.
США бросили для победы Киева над Россией «миллиарды долларов», отправляют Украине военную технику, ракеты и боеприпасы, наемников, пояснил Володин. Для самой республики «война до последнего украинца обернулась огромными людскими потерями», а население не хочет воевать и погибать «за нацистов и коррупционеров», подчеркнул политик.
Но для западных страх становится очевидно, что несмотря на поддержку НАТО «на поле боя, Россию киевскому режиму не победить», а президент Владимир Зеленский для многих становится «нерукопожатным, токсичным политиком», и участь его незавидна, заключил Володин.