Володин заявил о нацистском режиме в Киеве спустя 80 лет освобождения от фашизма

80 лет назад, в ночь на 6 ноября 1943 г., Киев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, напомнил Володин. По его словам, оккупационный нацистский режим сопровождался геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков и представителей других национальностей. В течение двух лет в концлагерях на Сырце и в Дарнице погибли более 200 000 человек, отметил спикер Госдумы.