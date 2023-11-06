Сальдо изменил время комендантского часа в Херсонской области
Комендантский час в Херсонской области с 7 ноября будет действовать с 20:00 до 6:00 часов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо, который подписал соответствующий указ.
Указ «О введении комендантского часа на территории Херсонской области» был подписан в октябре прошлого года, новым указом в документ вносятся изменения. Сейчас комендантский час действует с 23:00 до 05:00, уточняет ТАСС.
«Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В конце мая в Херсонской области также менялся период действия комендантского часа. Сальдо тогда писал, что он устанавливается с 23:00 до 04:00 на территории, которая находится за пределами линии боевого соприкосновения на расстоянии более чем 30 км к востоку от правого берега Днепра. А вблизи линии боевого соприкосновения в полосе местности до 30 км комендантский час действовал с 21:00 до 06:00.
В июле на фоне атаки на Крымский мост Сальдо подписал указ об отмене комендантского часа на территории региона для обеспечения транзитного движения из Крыма в Ростовскую область.