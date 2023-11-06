Сальдо изменил время комендантского часа в Херсонской области

В конце мая в Херсонской области также менялся период действия комендантского часа. Сальдо тогда писал, что он устанавливается с 23:00 до 04:00 на территории, которая находится за пределами линии боевого соприкосновения на расстоянии более чем 30 км к востоку от правого берега Днепра. А вблизи линии боевого соприкосновения в полосе местности до 30 км комендантский час действовал с 21:00 до 06:00.