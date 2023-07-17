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Общество

В Запорожье и Херсоне для проезда машин из Крыма отменили комендантский час

Ведомости

После атаки беспилотников на Крымский мост в Запорожской и Херсонской областях для транзитного движения транспорта из Крыма отменили действие комендантского часа на некоторых дорогах. Об этом главы регионов сообщили в своих Telegram-каналах.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что комендантский час, который в регионе действует с 22:30 до 05:00, не будет распространяться на две дороги. В частности, речь идет об участке трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» – от Мелитополя до границы между областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Также ограничения снимаются и для дороги М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» – от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что подписал указ об отмене комендантского часа на территории региона для обеспечения транзитного движения из Крыма в Ростовскую область. В документе речь идет о двух маршрутах: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь и Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.

Ранее комендантский час для проезда машин из Крыма отменили в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отметил, что в регионе усилены меры безопасности. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что атака на мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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