В Запорожье и Херсоне для проезда машин из Крыма отменили комендантский час
После атаки беспилотников на Крымский мост в Запорожской и Херсонской областях для транзитного движения транспорта из Крыма отменили действие комендантского часа на некоторых дорогах. Об этом главы регионов сообщили в своих Telegram-каналах.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что комендантский час, который в регионе действует с 22:30 до 05:00, не будет распространяться на две дороги. В частности, речь идет об участке трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» – от Мелитополя до границы между областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Также ограничения снимаются и для дороги М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» – от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что подписал указ об отмене комендантского часа на территории региона для обеспечения транзитного движения из Крыма в Ростовскую область. В документе речь идет о двух маршрутах: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь и Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.
Ранее комендантский час для проезда машин из Крыма отменили в ДНР. Глава республики Денис Пушилин отметил, что в регионе усилены меры безопасности. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что атака на мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».