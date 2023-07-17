В Запорожье и Херсоне для проезда машин из Крыма отменили комендантский час

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что комендантский час, который в регионе действует с 22:30 до 05:00, не будет распространяться на две дороги. В частности, речь идет об участке трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» – от Мелитополя до границы между областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Также ограничения снимаются и для дороги М-18 «Харьков – Симферополь – Ялта» – от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.