В ДНР временно отменят комендантский час для проезда машин из Крыма

Он подчеркнул, что в регионе вводятся меры, которые обеспечат быстрое прохождение контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Помимо этого, Пушилин поручил обеспечить топливом все АЗС, которые находятся на пути из Крыма. Въезжающим в регион будет приходить смс-сообщение с адресом сайта с информацией об услугах, которыми могут воспользоваться водители и пассажиры из Крыма.