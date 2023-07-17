В ДНР временно отменят комендантский час для проезда машин из Крыма
После атаки на Крымский мост проезд по сухопутному коридору из Крыма по территории Донецкой народной республике (ДНР) будет круглосуточным. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», – рассказал Пушилин.
Он подчеркнул, что в регионе вводятся меры, которые обеспечат быстрое прохождение контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Помимо этого, Пушилин поручил обеспечить топливом все АЗС, которые находятся на пути из Крыма. Въезжающим в регион будет приходить смс-сообщение с адресом сайта с информацией об услугах, которыми могут воспользоваться водители и пассажиры из Крыма.
При этом зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко заявил, что туристы и жители Крыма при передвижении по территории региона должны учитывать ограничения в зоне спецоперации, в том числе и комендантский час.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по ситуации на Крымском мосту заявил, что принято несколько решений по организации проезда в Крым в обход моста по территории новых регионов, в том числе об ускоренном проходе через КПП в Ростовской области и ускоренной проверке документов.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
После атак движение по мосту было приостановлено. Позже власти сообщили, что железнодорожное сообщение возобновлено. Движение автомобилей пока приостановлено. Власти призвали жителей и гостей полуострова воспользоваться альтернативными путями для выезда – через новые регионы.
Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что атака на мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».