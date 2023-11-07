Силуанов: Россия вводит внешнее управление компаниями в исключительных случаях

«Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. <...> Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в т. ч. социального характера, либо же нарушают законодательство», – сказал он.