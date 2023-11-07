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Финансы

Силуанов: Россия вводит внешнее управление компаниями в исключительных случаях

Ведомости

Россия прибегает к введению внешнего управления иностранными компаниями в исключительных случаях, такое действие является ответной мерой на санкции Запада. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает пресс-служба Минфина.

«Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. <...> Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в т. ч. социального характера, либо же нарушают законодательство», – сказал он.

Министр уточнил, что правительство России оказывает поддержку «добросовестным компаниям» при решении вопросов, связанных с «продолжением или вынужденной корректировкой» их работы в России.

25 апреля 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Документ точечно вводил внешнее управление Росимуществом в отношении российских дочек крупных энергетических компаний: «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия). Подчеркивалось, что указ не касается «вопросов собственности и не лишает владельцев их активов».

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В июле Путин подписал указ о передаче во временное управление государства долей пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей структурам Carlsberg Group. Президентом «Балтики» назначили Таймураза Боллоева, который руководил компанией с 1991 по 2004 г. После этого в Carlsberg Group сообщили, что смена руководства на российском предприятии произошла без ведома и одобрения холдинга. Действия властей РФ в компании назвали «незаконным захватом».

В Минфине РФ ранее подчеркивали, что «Балтика» не находится в собственности российского государства. В ведомстве пояснили, что введение временного управления не означает изменения структуры собственности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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