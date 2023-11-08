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Германия начала вывод своих систем ПВО и военного персонала из Польши

Ведомости

Германия начала вывод своих систем противовоздушной обороны Patriot и обслуживающих их военнослужащих из Польши, сообщили в минобороны.

«Немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Постепенный вывод начнется после прощального построения 15 ноября, уточнили в ведомстве. Всего на польской территории находится три батареи.

О том, что Германия уберет Patriot с польской территории до конца года, сообщали СМИ в апреле. Кроме того, анонсировался вывод систем из Словакии.

Батареи Patriot были развернуты в Польше после падения украинской ракеты на территории республики в декабре 2022 г. Изначально в инциденте обвинили Россию, но позже президент Польши Анджей Дуда признал, что это была ракета украинской системы ПВО С-300, версию подтвердили и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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