Германия начала вывод своих систем ПВО и военного персонала из Польши
Германия начала вывод своих систем противовоздушной обороны Patriot и обслуживающих их военнослужащих из Польши, сообщили в минобороны.
«Немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Постепенный вывод начнется после прощального построения 15 ноября, уточнили в ведомстве. Всего на польской территории находится три батареи.
О том, что Германия уберет Patriot с польской территории до конца года, сообщали СМИ в апреле. Кроме того, анонсировался вывод систем из Словакии.
Батареи Patriot были развернуты в Польше после падения украинской ракеты на территории республики в декабре 2022 г. Изначально в инциденте обвинили Россию, но позже президент Польши Анджей Дуда признал, что это была ракета украинской системы ПВО С-300, версию подтвердили и в США.