Германия начала вывод своих систем ПВО и военного персонала из Польши

Батареи Patriot были развернуты в Польше после падения украинской ракеты на территории республики в декабре 2022 г. Изначально в инциденте обвинили Россию, но позже президент Польши Анджей Дуда признал, что это была ракета украинской системы ПВО С-300, версию подтвердили и в США.