Путин поручил продумать создание упрощенного КПП на границе с Китаем
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании упрощенного пункта пропуска через границу с Китаем близ автомобильного КПП Староцурухайтуйский в Забайкалье. Перечень поручений главы государства по итогам сентябрьского совещания по вопросам развития дальневосточных городов опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопросы: о создании упрощенного пункта пропуска через государственную границу РФ с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР) вблизи двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Староцурухайтуйский», – говорится в списке поручений.
Кроме того, кабмин вместе с региональными властями должен рассмотреть и строительство автомобильного пункта пропуска через границу Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Президент также поручил включить пункты пропуска в Приамурье в перечень КПП, через которые иностранцы могут въезжать с единой электронной визой.
В России с августа этого года заработал сервис по выдаче электронных виз для граждан 55 государств для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска. К заявлению необходимо прикрепить фотографию и скан страницы паспорта. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В июне правительство РФ расширило перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу.