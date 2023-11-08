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Путин поручил продумать создание упрощенного КПП на границе с Китаем

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании упрощенного пункта пропуска через границу с Китаем близ автомобильного КПП Староцурухайтуйский в Забайкалье. Перечень поручений главы государства по итогам сентябрьского совещания по вопросам развития дальневосточных городов опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы: о создании упрощенного пункта пропуска через государственную границу РФ с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР) вблизи двустороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Староцурухайтуйский», – говорится в списке поручений.

Кроме того, кабмин вместе с региональными властями должен рассмотреть и строительство автомобильного пункта пропуска через границу Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Президент также поручил включить пункты пропуска в Приамурье в перечень КПП, через которые иностранцы могут въезжать с единой электронной визой.

В России с августа этого года заработал сервис по выдаче электронных виз для граждан 55 государств для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска. К заявлению необходимо прикрепить фотографию и скан страницы паспорта. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В июне правительство РФ расширило перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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