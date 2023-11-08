Путин поручил продумать создание упрощенного КПП на границе с Китаем

В России с августа этого года заработал сервис по выдаче электронных виз для граждан 55 государств для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска. К заявлению необходимо прикрепить фотографию и скан страницы паспорта. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В июне правительство РФ расширило перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу.