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Вучич: Украина, Молдавия и страны Балкан в ближайшее время не вступят в ЕС

Ведомости

Ни Украина, ни Молдавия, ни страны Западных Балкан не окажутся в Евросоюзе в ближайшее время. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал Pink.

«Я не буду врать народу. Никто не войдет [в ЕС], ни в этом, ни в следующем году. Никто с Западных Балкан, ни Украина, ни Молдавия», – сказал сербский лидер. 

Он добавил, что до вступления Сербии в союз предстоит сделать «много шагов и вещей», которые могут помочь республике.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС. Руководитель ЕК также похвалила Кишинев, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в правовой реформе, «деолигархизации» и противодействии коррупции. 

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Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России. 

Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь государств: Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция – в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса. 

1 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция выполнила все условия для вступления в ЕС, тогда как Евросоюз – почти ни одного. У Анкары, как отмечал лидер Турции, «нет никаких ожиданий от ЕС».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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