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Песков назвал «морковкой впереди повозки» обещания принять Украину в ЕС

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в обещаниях Брюсселя о вступлении Украины в Евросоюз, назвав их подвешенной впереди повозки морковкой. Об этом он заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Скорее всего, речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки, вряд ли это какие-то обещания», – сказал он.

Киев подал документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г. Спустя четыре месяца страна официально стала кандидатом на членство в организации. Через год, по словам еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали Высший совет юстиции и Высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября выступила с рекомендацией начать переговоры с Украиной и Молдавией об их членстве в ЕС. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил 90% из прошлогодних требований ЕС. Руководитель ЕК также похвалила Кишинев, отметив, что молдавские власти предприняли шаги в правовой реформе, деолигархизации и противодействии коррупции. При этом фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 г. как на год расширения ЕС, не назвав другой даты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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