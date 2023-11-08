ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, следует из рекомендаций комиссии.
Ранее о принятии решения ЕК сообщило агентство Bloomberg. Уточнялось, что среди условий – изменение законодательства по вопросам меньшинств, борьбы с коррупцией, «деолигархизации» и лоббизма. 6 ноября о том, что Украина и Молдавия могут рассчитывать на положительную рекомендацию, сообщал Reuters.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России.
Как заявлял еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали высший совет юстиции и высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.
Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь государств: Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция – в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса.