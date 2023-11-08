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ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, следует из рекомендаций комиссии.

Ранее о принятии решения ЕК сообщило агентство Bloomberg. Уточнялось, что среди условий – изменение законодательства по вопросам меньшинств, борьбы с коррупцией, «деолигархизации» и лоббизма. 6 ноября о том, что Украина и Молдавия могут рассчитывать на положительную рекомендацию, сообщал Reuters.

Еврокомиссия порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Этот процесс затянется надолго

Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 г. Украина подала документы на вступление в ЕС в конце февраля 2022 г., после начала спецоперации России. 

Как заявлял еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи, украинские власти выполнили два из семи условий членства в ЕС – реформировали высший совет юстиции и высшую квалификационную комиссию судей и приняли закон о СМИ. Кроме того, власти закрепили стремление к вступлению Украины в союз в конституции страны.

Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь государств: Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция – в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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