ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией

Сейчас официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют восемь государств: Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Украина и Черногория. Раньше всех статус кандидата на вступление в ЕС получила Турция – в 1999 г. на саммите в Хельсинки. С 2005 г. Анкара ведет официальные переговоры о вступлении в союз, но с тех пор не добилась прогресса.