Еврокомиссия порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписывал поправки в закон об образовании, что должно было облегчить положение венгров в Закарпатье, но на деле эта проблема остается, говорит эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. В целом у венгров остаются три требования к Киеву: полностью отменить закон об образовании, убрать банк ОТР из украинских черных списков, куда он попал за работу в России, заключить соглашение о прекращении огня и перейти к переговорам с Россией. Выполнение даже одного пункта из этого списка, скорее всего, удовлетворит Будапешт. Теоретически если Киев не пойдет на уступки, то Венгрия может самостоятельно заблокировать решение о начале переговоров о вступлении в ЕС, но на деле, скорее всего, стороны придут к компромиссу в результате торга.