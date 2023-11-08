Еврокомиссия порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Еврокомиссия порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕСЭтот процесс затянется надолго
Еврокомиссия (ЕК) близка к принятию решения издать формальную рекомендацию начать переговоры о принятии Украины в Евросоюз (ЕС) сразу после выполнения Киевом выдвинутых ему условий. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, среди условий изменение законодательства по вопросам меньшинств, борьбы с коррупцией, «деолигархизации» и лоббизма. Это может быть отображено 8 ноября в очередном докладе ЕС о прогрессе, достигнутом странами – кандидатами в члены ЕС. 6 ноября о том, что Украина и Молдавия могут рассчитывать на положительную рекомендацию, сообщало и агентство Reuters.
Украина и Молдавия стали кандидатами в Евросоюз 23 июня 2022 г. Сообщается, что тогда Брюссель выдвинул Киеву семь условий для начала переговоров о вступлении и на данный момент украинцы выполнили четыре из них. Аналогичная информация у испанской газеты El Pais, которая указывает, что Украине засчитали за последние полгода реформу конституционного суда и реализацию мер по борьбе с отмыванием денег. До этого в июне был представлен предварительный доклад ЕК о готовности Украины к переговорам о вступлении, где говорилось, что Киев полностью выполнил лишь два из семи условий – принятие законов о судебной реформе и о свободе СМИ.
El Pais пишет, что самое вероятное решение – рекомендовать начать переговоры с Украиной – связано и с «улучшением ситуации с правами языковых меньшинств», выделением средств на борьбу с коррупцией и прогрессом в прозрачности лоббирования. 4 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев говорила, что Украина выполнила план на 90%. По мнению ЕК, все это позволяет говорить о достаточном прогрессе Киева для запуска с начала 2024 г. переговоров о вступлении в ЕС.
После рекомендации ЕК решение должны будут утвердить лидеры стран ЕС на саммите в декабре 2023 г. Если это произойдет, то затем ЕК начнет техническую часть работы. В частности, будет составлена дорожная карта, а также будет вестись проверка уровня соответствия законодательства Украины и ЕС. Страна-кандидат должна выполнить все его требования, провести переговоры и реформы по 35 пунктам – от свободного движения капитала до социальной сферы, от транспорта до борьбы с коррупцией. При этом даже при самом оптимистичном сценарии процесс всегда занимает много лет, как, например, это было с Хорватией, которая прошла путь от кандидата до члена за девять лет.
При этом свое несогласие о старте переговоров с Украиной могут высказать такие страны, как Венгрия и Румыния. Брюссель нашел «ряд нерешенных проблем» в законе Украины о нацменьшинствах в отношении венгерского, румынского и русского языков в прессе и образовании, пишет ТАСС. И советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью NOS уже заявил, что Будапешт может заблокировать начало переговоров, так как на Украине нарушаются права венгров из-за закона об образовании, который обязывает обеспечить не менее 70% преподавания на украинском языке. «Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз», – сказал Балаж.
Рекомендация начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС – символический сдвиг, но вести их можно, как показывает практика, бесконечно долго, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Основной вопрос заключается в том, чего реально хотят страны ЕС от Украины, и в зависимости от ответа на него они дальше будут либо реально способствовать евроинтеграции Киева, либо завуалированно растягивать процесс. Реально же рассматривать вопрос о членстве Украины в ЕС можно будет только после окончания боевых действий, уверен Лукьянов. Сейчас Брюссель хочет продемонстрировать политическую поддержку Киева в его конфликте с Россией, исход которого также будет во многом влиять на будущее место Украины в орбите ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский уже подписывал поправки в закон об образовании, что должно было облегчить положение венгров в Закарпатье, но на деле эта проблема остается, говорит эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий. В целом у венгров остаются три требования к Киеву: полностью отменить закон об образовании, убрать банк ОТР из украинских черных списков, куда он попал за работу в России, заключить соглашение о прекращении огня и перейти к переговорам с Россией. Выполнение даже одного пункта из этого списка, скорее всего, удовлетворит Будапешт. Теоретически если Киев не пойдет на уступки, то Венгрия может самостоятельно заблокировать решение о начале переговоров о вступлении в ЕС, но на деле, скорее всего, стороны придут к компромиссу в результате торга.