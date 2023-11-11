В управление Украины передали связанные с Минтрансом РФ активы на $4,7 млн

Украинская прокуратура передала в агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованные активы подсанкционного предприятия более чем на 170 млн грн (около $4,7 млн), которое принадлежит российской компании. Об этом сообщили в офисе генпрокурора республики.