В управление Украины передали связанные с Минтрансом РФ активы на $4,7 млн
Украинская прокуратура передала в агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованные активы подсанкционного предприятия более чем на 170 млн грн (около $4,7 млн), которое принадлежит российской компании. Об этом сообщили в офисе генпрокурора республики.
«По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры суд наложил арест на имущество подсанкционного предприятия, учредителем которого является российская компания, а конечным бенефициарным владельцем – министерство транспорта РФ», – говорится в сообщении.
Под арест попали объект недвижимости, размещенные на банковских счетах средства и автотранспорт общей стоимостью более 170 млн грн.
Деятельность неназванного предприятия, как отмечается, исследуется на предмет причастности к «финансированию подрывной деятельности против Украины, в частности для создания и обеспечения функционирования ячеек разведывательной деятельности в пользу иностранного государства».
В октябре суд на Украине арестовал активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. 5 сентября СБУ предъявила обвинения Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. Бизнесмен, по данным украинской спецслужбы, вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России.