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В управление Украины передали связанные с Минтрансом РФ активы на $4,7 млн

Ведомости

Украинская прокуратура передала в агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) арестованные активы подсанкционного предприятия более чем на 170 млн грн (около $4,7 млн), которое принадлежит российской компании. Об этом сообщили в офисе генпрокурора республики.

«По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры суд наложил арест на имущество подсанкционного предприятия, учредителем которого является российская компания, а конечным бенефициарным владельцем – министерство транспорта РФ», – говорится в сообщении.

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Под арест попали объект недвижимости, размещенные на банковских счетах средства и автотранспорт общей стоимостью более 170 млн грн.

Деятельность неназванного предприятия, как отмечается, исследуется на предмет причастности к «финансированию подрывной деятельности против Украины, в частности для создания и обеспечения функционирования ячеек разведывательной деятельности в пользу иностранного государства».

В октябре суд на Украине арестовал активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. 5 сентября СБУ предъявила обвинения Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. Бизнесмен, по данным украинской спецслужбы, вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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