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Политика

Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине

Ведомости

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта временного финансирования госпрограмм, который не предусматривает поддержку Израиля и Украины. Документ опубликован на сайте конгресса.

Он должен быть принят до 17 ноября, в противном случае работа правительства США будет приостановлена. Финансирование некоторых программ спикер предложил продлить до 19 января 2024 г., других – до 2 февраля, пишет The Hill.

Издание уточняет, что, по мнению Джонсона, помощь Украине необходимо рассматривать независимо от другой иностранной помощи.

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Politico пишет, что законопроект 13 ноября рассмотрит комитет по правилам конгресса и решит, можно ли его представить на рассмотрение палаты. В заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер говорится, что «это предложение - всего лишь рецепт еще большего хаоса среди республиканцев».

«Республиканцы в палате представителей теряют драгоценное время на несерьезное предложение, которое было раскритиковано членами обеих партий», – считает она. Жан-Пьер призвала ресубликанцев «перестать тратить время на собственные политические разногласия, заняться своей работой и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить приостановку».

17 ноября должно состояться одобрение федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае, а также при отсутствии промежуточных решений правительство США закроется полностью или частично (в зависимости от распределения финансирования), иначе говоря, объявит «шатдаун».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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