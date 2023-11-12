Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине

Politico пишет, что законопроект 13 ноября рассмотрит комитет по правилам конгресса и решит, можно ли его представить на рассмотрение палаты. В заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер говорится, что «это предложение - всего лишь рецепт еще большего хаоса среди республиканцев».