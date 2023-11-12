Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта временного финансирования госпрограмм, который не предусматривает поддержку Израиля и Украины. Документ опубликован на сайте конгресса.
Он должен быть принят до 17 ноября, в противном случае работа правительства США будет приостановлена. Финансирование некоторых программ спикер предложил продлить до 19 января 2024 г., других – до 2 февраля, пишет The Hill.
Издание уточняет, что, по мнению Джонсона, помощь Украине необходимо рассматривать независимо от другой иностранной помощи.
Politico пишет, что законопроект 13 ноября рассмотрит комитет по правилам конгресса и решит, можно ли его представить на рассмотрение палаты. В заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер говорится, что «это предложение - всего лишь рецепт еще большего хаоса среди республиканцев».
«Республиканцы в палате представителей теряют драгоценное время на несерьезное предложение, которое было раскритиковано членами обеих партий», – считает она. Жан-Пьер призвала ресубликанцев «перестать тратить время на собственные политические разногласия, заняться своей работой и работать в двухпартийном режиме, чтобы предотвратить приостановку».
17 ноября должно состояться одобрение федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае, а также при отсутствии промежуточных решений правительство США закроется полностью или частично (в зависимости от распределения финансирования), иначе говоря, объявит «шатдаун».