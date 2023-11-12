Песков счел глупостью заявления СМИ, назвавших Казахстан «задним двором» Путина
Публикации западных СМИ, в которых Казахстан называется «задним двором» президента РФ Владимира Путина, – это глупости, а отношения двух стран построены на истинном союзничестве и будут развиваться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал западные формулировки журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Зарубин указал, что в республике обсуждают и сравнивают два недавних визита иностранных лидеров – Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
«Это все глупости, это все информационные войны и так далее. Казахстан – это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме “или с этими, или с этими”. Это самодостаточная страна, но наш стратегический союзник», – сказал Песков, комментируя западные формулировки.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает с Казахстаном собственные отношения в разных сферах и дорожит ими. «Перспективы широчайшие. Мы будем развивать наши отношения, которые зиждутся на взаимном уважении, выгоде и истинном союзничестве, где никто никому ничего не навязывает и не диктует», – сказал Песков.
У коллективного Запада, по его мнению, есть «свои акценты», эти страны, как правило, дружат не ради себя, считает он. «Они пытаются дружить, вытесняя Россию из тех или иных регионов. Мы не думаем, что эта политика имеет перспективы», – заключил пресс-секретарь Путина.
Владимир Путин посетил 9 ноября Казахстан с официальным визитом, в ходе которого провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам визита было принято совместное заявление двух президентов к 10-летию подписания Договора о добрососедстве между странами, а также подписано шесть других документов. Среди них – план совместных действий двух стран на 2024–2026 гг., меморандум министерств энергетики по строительству ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Казахстане, план мероприятий между ФТС и комитетом госдоходов минфина Казахстана и др.