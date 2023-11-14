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Политика

МИД обвинил США в хищении нефти и зерна из Сирии

Ведомости

США и другие западные страны занимаются расхищением и контрабандой нефти и зерна в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Вашингтон и его союзники, незаконно оккупирующие территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, лишая сирийское население хлеба и энергоресурсов», – сказано в сообщении. 

В ведомстве обратили внимание, что при этом США и ЕС продолжают «душить» сирийскую экономику при помощи санкций, которые запрещают ввоз в страну стройматериалов, генераторов, лекарств, медицинского оборудования, а также детской смеси и зубной пасты под предлогом их «двойного назначения».

МИД заявил, что Дамаск не получает «должного гуманитарного содействия», и обратил внимание на отсутствие помощи со стороны ООН. 10 ноября правительство Сирии еще на три месяца продлило разрешение на использование двух КПП на границе с Турцией для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы. 

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В то же время даже через открытые КПП помощь поступает в Сирию «в ограниченном режиме», отметили в МИДе. По данным ведомства, самый крупный пункт пропуска «Баб аль-Хава» пропускает в месяц около 65 грузов, остальные два КПП – «Баб ас-Салям» и «Ар-Раи» – практически не функционируют, добавили в российском МИДе. 

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке военные базы США и силы коалиции в Сирии и Ираке регулярно подвергаются атакам. В ответ военные США наносят удары по объектам в Сирии, которые, по данным американских властей, принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировкам.

В начале ноября СМИ сообщали о боестолкновениях военных Сирии и США к востоку от реки Евфрат с применением различных видов вооружений, включая тяжелую артиллерию и ракеты. Причиной стал удар ВВС США по восточным кварталам Дейр-эз-Зора. В ответ отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» выпустили ракеты по военным базам США в провинции Дейр-эз-Зор и в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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