МИД обвинил США в хищении нефти и зерна из Сирии

В то же время даже через открытые КПП помощь поступает в Сирию «в ограниченном режиме», отметили в МИДе. По данным ведомства, самый крупный пункт пропуска «Баб аль-Хава» пропускает в месяц около 65 грузов, остальные два КПП – «Баб ас-Салям» и «Ар-Раи» – практически не функционируют, добавили в российском МИДе.