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Путин: искусственный интеллект будет применяться в избирательных процессах

Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) будет применяться в избирательных процессах, однако он не заменит душевного отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин.

Президент в ходе встречи с членами ЦИК России и руководителями региональных избиркомов отметил заявление одного из участников. «Две вещи, на которые я обратил внимание: душевное отношение к людям и о том, что мы внедряем современную технику [в избирательные процессы]. Так и есть. Мы и дальше будем это делать», – сказал он.

При этом, как отметил глава государства, составляющую «душевного, профессионального отношения к делу пока техникой заменить сложно».

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В 2023 г. в большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 

13 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что общая явка на региональных выборах в этом году стала рекордной за последние 10 лет.

Ожидается, что выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря. Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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