Путин: искусственный интеллект будет применяться в избирательных процессах
Искусственный интеллект (ИИ) будет применяться в избирательных процессах, однако он не заменит душевного отношения к людям, заявил президент России Владимир Путин.
Президент в ходе встречи с членами ЦИК России и руководителями региональных избиркомов отметил заявление одного из участников. «Две вещи, на которые я обратил внимание: душевное отношение к людям и о том, что мы внедряем современную технику [в избирательные процессы]. Так и есть. Мы и дальше будем это делать», – сказал он.
При этом, как отметил глава государства, составляющую «душевного, профессионального отношения к делу пока техникой заменить сложно».
В 2023 г. в большинстве регионов выборы проходили три дня – с 8 по 10 сентября. Россияне голосовали за глав регионов в 21 субъекте, а также за депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы впервые провели в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
13 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что общая явка на региональных выборах в этом году стала рекордной за последние 10 лет.
Ожидается, что выборы президента пройдут 17 марта 2024 г. Решение о назначении выборов президента принимается не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Совет Федерации должен объявить о назначении выборов с 8 по 18 декабря. Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении.