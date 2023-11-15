Путин: искусственный интеллект будет применяться в избирательных процессах

Президент в ходе встречи с членами ЦИК России и руководителями региональных избиркомов отметил заявление одного из участников. «Две вещи, на которые я обратил внимание: душевное отношение к людям и о том, что мы внедряем современную технику [в избирательные процессы]. Так и есть. Мы и дальше будем это делать», – сказал он.