Фицо пообещал не замораживать российскую недвижимость в Словакии
Словакия не будет замораживать российскую недвижимость на своей территории, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
«Существуют государства, Чехия например, [она] как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или российским предпринимателям <...>. Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», – сказал премьер (цитата по ТАСС).
17 ноября в Чехии опечатали около 70 объектов российской недвижимости. Замораживание российской госсобственности стало возможным после внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом – «Госзагрансобственность» – в санкционный список Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что антироссийская позиция чешских властей вызывает «абсолютное недоумение».
25 октября Фицо, которого СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. В Кремле назвали обвинения в адрес Фицо абсурдом. Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо являются не пророссийскими, а «пронациональными» политиками. Других европейских политиков президент сравнил с французским маршалом Анри Петеном, который сотрудничал с оккупационным режимом Третьего рейха во время Второй мировой войны.