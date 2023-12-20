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Политика

Фицо пообещал не замораживать российскую недвижимость в Словакии

Ведомости

Словакия не будет замораживать российскую недвижимость на своей территории, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Существуют государства, Чехия например, [она] как бы заморозила недвижимость на своей территории, которая принадлежала России или представителям России, или российским предпринимателям <...>. Мы в Словакии таким путем, конечно, не пойдем», – сказал премьер (цитата по ТАСС).

17 ноября в Чехии опечатали около 70 объектов российской недвижимости. Замораживание российской госсобственности стало возможным после внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом – «Госзагрансобственность» – в санкционный список Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что антироссийская позиция чешских властей вызывает «абсолютное недоумение».

25 октября Фицо, которого СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. В Кремле назвали обвинения в адрес Фицо абсурдом. Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора.

Путин назвал Орбана и Фицо пронациональными политиками

Других западных деятелей сравнил с коллаборационистом Петеном

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо являются не пророссийскими, а «пронациональными» политиками. Других европейских политиков президент сравнил с французским маршалом Анри Петеном, который сотрудничал с оккупационным режимом Третьего рейха во время Второй мировой войны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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