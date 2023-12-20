Фицо пообещал не замораживать российскую недвижимость в Словакии

25 октября Фицо, которого СМИ называют политиком пророссийских взглядов, официально вступил в должность премьер-министра Словакии. До этого Фицо уже занимал пост премьер-министра страны в 2006–2010 и 2012–2018 гг. Фицо обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. В Кремле назвали обвинения в адрес Фицо абсурдом. Еще до назначения Фицо премьер-министром страны президент Словакии Зузана Чапутова приняла решение отложить передачу Киеву нового пакета военной помощи, поскольку этот шаг был согласован еще при правительстве Людовита Одора.