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Кремль еще не рассматривал вопрос присутствия Путина на саммите в Бразилии

Ведомости

Вопрос присутствия президента России Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии пока никак не рассматривался, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в Кремле продолжат наблюдать за тем, какие решения примет Бразилия как организатор мероприятия.

1 апреля газета Folha de S.Paulo сообщила, что бразильские власти работают над тем, чтобы Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 г., несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).

Как пишет издание, Бразилия разрабатывает положение об иммунитете для глав государств, благодаря которому лидеры стран гарантированно не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.

17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы. 20 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие установило, что решение об аресте Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

МУС функционирует на основе устава – Римского статута, который ратифицировали 124 страны. Россия принимала участие в его разработке, но не признает юрисдикцию МУС. В 2016 г. Москва окончательно отказалась быть участником Римского статута МУС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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