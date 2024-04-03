Кремль еще не рассматривал вопрос присутствия Путина на саммите в Бразилии

17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы. 20 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие установило, что решение об аресте Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.