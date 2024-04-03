Кремль еще не рассматривал вопрос присутствия Путина на саммите в Бразилии
Вопрос присутствия президента России Владимира Путина на саммите G20 в Бразилии пока никак не рассматривался, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в Кремле продолжат наблюдать за тем, какие решения примет Бразилия как организатор мероприятия.
1 апреля газета Folha de S.Paulo сообщила, что бразильские власти работают над тем, чтобы Путин смог приехать на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью 2024 г., несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).
Как пишет издание, Бразилия разрабатывает положение об иммунитете для глав государств, благодаря которому лидеры стран гарантированно не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
17 марта 2023 г. МУС выдал ордеры на арест президента России и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в депортации украинских детей, которых вывозили из зоны боевых действий в безопасные регионы. 20 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие установило, что решение об аресте Путина является заведомо незаконным, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
МУС функционирует на основе устава – Римского статута, который ратифицировали 124 страны. Россия принимала участие в его разработке, но не признает юрисдикцию МУС. В 2016 г. Москва окончательно отказалась быть участником Римского статута МУС.