Медведев призвал относиться соответствующим образом к военным НАТО на Украине
Военнослужащие стран НАТО, отправленные на Украину, станут частью регулярных сил, воюющих с Россией, и относиться к ним нужно соответствующим образом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Политик отметил, что «натовские друзья» России «держат весь мир за дураков», пытаясь убедить окружающих, что военнослужащие стран альянса будут отправлены на Украину для разгрузки украинской армии, в частности, для хозяйственных и организационных функций, обучения.
Он подчеркнул, что относиться к «натовцам» на Украине нужно исключительно как к врагам.
Медведев написал, что в отношении врагов, «подобным гитлеровскому СС», должно действовать только одно правило: не брать их в плен. Он также отметил, что за каждого «убитого, взорванного или сожженного натовца» нужно давать максимальную премию, и «не отдавать их трупов, чтобы их родственники страдали на чужбине».
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что государства НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины. «Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.