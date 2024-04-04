Медведев призвал относиться соответствующим образом к военным НАТО на Украине

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что государства НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины. «Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.