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Медведев призвал относиться соответствующим образом к военным НАТО на Украине

Ведомости

Военнослужащие стран НАТО, отправленные на Украину, станут частью регулярных сил, воюющих с Россией, и относиться к ним нужно соответствующим образом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Политик отметил, что «натовские друзья» России «держат весь мир за дураков», пытаясь убедить окружающих, что военнослужащие стран альянса будут отправлены на Украину для разгрузки украинской армии, в частности, для хозяйственных и организационных функций, обучения.

Он подчеркнул, что относиться к «натовцам» на Украине нужно исключительно как к врагам.

Медведев написал, что в отношении врагов, «подобным гитлеровскому СС», должно действовать только одно правило: не брать их в плен. Он также отметил, что за каждого «убитого, взорванного или сожженного натовца» нужно давать максимальную премию, и «не отдавать их трупов, чтобы их родственники страдали на чужбине».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что государства НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не будет означать вступления альянса в боевые действия на территории Украины. «Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом», – подчеркнул Сикорский. По его словам, речь может идти о более активном обучении украинских военнослужащих в Польше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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