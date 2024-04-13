США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения

При этом в феврале стало известно, что поставки российской меди в страны Евросоюза (ЕС) в 2023 г. сократились на 79% по сравнению с 2022 г. до 62 372 т. Объем импорта меди из России в ЕС в 2021–2022 гг. в среднем составлял 296 000 т в год, или 36% от общих закупок этого металла на внешних рынках, следует из данных агентства. В 2023 г. доля РФ снизилась до 9%.