США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения
Минфин США запретил импорт алюминия, меди и никеля российского производства и ограничил использование этих металлов из РФ на мировых биржах и при торговле деривативами. Информация об этом опубликована на сайте американского ведомства.
«Сегодня министерство финансов США в координации с Соединенным Королевством ввело два новых запрета, направленных на сокращение доходов, которые Россия получает от экспорта алюминия, меди и никеля», – говорится в сообщении.
Запрет распространяется на металлы российского происхождения, произведенные от 13 апреля 2024 г.
По словам министра финансов США Джанет Йеллен, новые запреты США на ключевые металлы в координации с партнерами в Соединенном Королевстве будут нацелены на доходы, которые Россия может получать от продолжения спецоперации на Украине.
«Предпринимая эти действия целенаправленным и ответственным образом, мы сократим доходы России, одновременно защищая наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов», – заявила Йеллен.
В марте сообщалось, что объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) в январе 2024 г. вырос на 66% к декабрю прошлого года до 26 253 т. В денежном выражении Россия продала металла на 59,3 млн евро (+63%). Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин связал этот рост с активностью европейских трейдеров, которые увеличили объемы закупок в России из-за опасений запрета на поставки российского алюминия.
При этом в феврале стало известно, что поставки российской меди в страны Евросоюза (ЕС) в 2023 г. сократились на 79% по сравнению с 2022 г. до 62 372 т. Объем импорта меди из России в ЕС в 2021–2022 гг. в среднем составлял 296 000 т в год, или 36% от общих закупок этого металла на внешних рынках, следует из данных агентства. В 2023 г. доля РФ снизилась до 9%.