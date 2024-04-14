МИД РФ перенесет женевские дискуссии по Закавказью из-за потери доверия к Берну
Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах, поэтому российская сторона вынуждена обратиться к другой стране, власти которой воздерживаются от действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников переговоров. На эту роль претендуют несколько государств, некоторые из них уже согласились предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний.
«Российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет», – подчеркнула Захарова.
Женевские дискуссии по Закавказью – международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе и поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они открылись 15 октября 2008 г. В женевских дискуссиях участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. Главной задачей дискуссий является обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии.