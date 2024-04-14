МИД РФ перенесет женевские дискуссии по Закавказью из-за потери доверия к Берну

По словам дипломата, Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах, поэтому российская сторона вынуждена обратиться к другой стране, власти которой воздерживаются от действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников переговоров. На эту роль претендуют несколько государств, некоторые из них уже согласились предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний.