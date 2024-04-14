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МИД РФ перенесет женевские дискуссии по Закавказью из-за потери доверия к Берну

Ведомости

Россия переводит в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в другую страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах, поэтому российская сторона вынуждена обратиться к другой стране, власти которой воздерживаются от действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников переговоров. На эту роль претендуют несколько государств, некоторые из них уже согласились предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний.

«Российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы при активной поддержке абхазских и югоосетинских союзников, которые полностью разделяют точку зрения Москвы на этот счет», – подчеркнула Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью – международный форум для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе и поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Они открылись 15 октября 2008 г. В женевских дискуссиях участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике. Главной задачей дискуссий является обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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