Си Цзиньпин встретился с Шольцем в Пекине
Утром 16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который находится в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
В китайском МИДе ранее говорили, что Пекин готов использовать визит Шольца для укрепления взаимопонимания, доверия и углубления сотрудничества с Германией. В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что отношения Германии и Китая будут стабильно развиваться до тех пор, пока обе страны будут уважать друг друга и искать точки соприкосновения, допуская при этом разногласия, передает Reuters.
Как ожидается, на переговорах Шольц укажет на необходимость «справедливой» конкуренции между КНР и ФРГ, а также предостережет Пекин от протекционистской позиции, пишет агентство. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Шольц на переговорах также намерен убедить Си Цзиньпина сократить экономическую поддержку России и оказать давление на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам по урегулированию ситуации на Украине на условиях Киева.
Шольц прибыл в Китай с трехдневным рабочим визитом 14 апреля. Это его вторая поездка в Китай на посту главы правительства ФРГ. В состав делегации также вошли три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, и представители немецких компаний, включая Siemens, BMW и Mercedes-Benz.