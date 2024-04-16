Си Цзиньпин встретился с Шольцем в Пекине

Как ожидается, на переговорах Шольц укажет на необходимость «справедливой» конкуренции между КНР и ФРГ, а также предостережет Пекин от протекционистской позиции, пишет агентство. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Шольц на переговорах также намерен убедить Си Цзиньпина сократить экономическую поддержку России и оказать давление на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам по урегулированию ситуации на Украине на условиях Киева.