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Си Цзиньпин встретился с Шольцем в Пекине

Ведомости

Утром 16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, который находится в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В китайском МИДе ранее говорили, что Пекин готов использовать визит Шольца для укрепления взаимопонимания, доверия и углубления сотрудничества с Германией. В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что отношения Германии и Китая будут стабильно развиваться до тех пор, пока обе страны будут уважать друг друга и искать точки соприкосновения, допуская при этом разногласия, передает Reuters.

Как ожидается, на переговорах Шольц укажет на необходимость «справедливой» конкуренции между КНР и ФРГ, а также предостережет Пекин от протекционистской позиции, пишет агентство. The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Шольц на переговорах также намерен убедить Си Цзиньпина сократить экономическую поддержку России и оказать давление на Москву, чтобы она присоединилась к переговорам по урегулированию ситуации на Украине на условиях Киева.

Шольц прибыл в Китай с трехдневным рабочим визитом 14 апреля. Это его вторая поездка в Китай на посту главы правительства ФРГ. В состав делегации также вошли три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, и представители немецких компаний, включая Siemens, BMW и Mercedes-Benz.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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