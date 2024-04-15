Шольц предупредил Китай о необходимости бороться с перепроизводством
Демпинг и перепроизводство со стороны Китая вызывают беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в КНР.
«Конкуренция должна быть честной. Мы хотим равных условий, конечно, мы хотим, чтобы у наших компаний не было никаких ограничений», – заявил он в ходе выступления в Шанхае (цитата по Bloomberg).
По данным агентства, целью визита Шольца в Китай является предупреждение КНР о необходимости прекратить «дискриминационную деловую практику».
Высказывание Шольца усиливает сигнал, данный министром финансов США Джанет Йеллен. С 4 по 9 апреля глава американского минфина совершала второй визит в Китай. 5 апреля, выступая перед представителями Американской торговой палаты в Гуанчжоу, она заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая.
8 апреля Йеллен в интервью телеканалу CNBC рассказала, что США могут ввести новые пошлины на экспорт из Китая, в частности на «зеленые технологии». Йеллен отмечала, что методы, которые использует Китай, включая субсидирование своих фирм, несмотря на их убыточность, расцениваются США и их союзниками как неприемлемые.