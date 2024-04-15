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Шольц предупредил Китай о необходимости бороться с перепроизводством

Ведомости

Демпинг и перепроизводство со стороны Китая вызывают беспокойство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в КНР.

«Конкуренция должна быть честной. Мы хотим равных условий, конечно, мы хотим, чтобы у наших компаний не было никаких ограничений», – заявил он в ходе выступления в Шанхае (цитата по Bloomberg).

По данным агентства, целью визита Шольца в Китай является предупреждение КНР о необходимости прекратить «дискриминационную деловую практику».

Высказывание Шольца усиливает сигнал, данный министром финансов США Джанет Йеллен. С 4 по 9 апреля глава американского минфина совершала второй визит в Китай. 5 апреля, выступая перед представителями Американской торговой палаты в Гуанчжоу, она заявила о росте обеспокоенности по поводу последствий для мировой экономики из-за избыточных производственных мощностей Китая.

8 апреля Йеллен в интервью телеканалу CNBC рассказала, что США могут ввести новые пошлины на экспорт из Китая, в частности на «зеленые технологии». Йеллен отмечала, что методы, которые использует Китай, включая субсидирование своих фирм, несмотря на их убыточность, расцениваются США и их союзниками как неприемлемые.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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