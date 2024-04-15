Шольц предупредил Китай о необходимости бороться с перепроизводством

8 апреля Йеллен в интервью телеканалу CNBC рассказала, что США могут ввести новые пошлины на экспорт из Китая, в частности на «зеленые технологии». Йеллен отмечала, что методы, которые использует Китай, включая субсидирование своих фирм, несмотря на их убыточность, расцениваются США и их союзниками как неприемлемые.