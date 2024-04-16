Минфин США допустил ответные действия РФ на использование суверенных активов
Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что ведомство допускает ответные действия РФ на использование суверенных активов, сообщил «РИА Новости».
«Разумеется, может быть ответное действие, и мы оцениваем риски, связанные с использованием этих активов», – цитирует агентство Йеллен.
Глава американского минфина также добавила, что США также прорабатывают различные стратегии для снижения этих рисков.
28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от замороженных российских активов для поставок военной техники Украине. Как сообщал Bloomberg, по ее мнению, эти средства должны быть направлены на укрепление обороны Украины и, соответственно, Европы. 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность направлять на помощь Украине прибыль от замороженных активов ЦБ РФ.
12 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов. Опрошенные изданием Politico 15 апреля эксперты утверждали, что, независимо от политического миротворчества, нет и никогда не будет никаких юридических оснований для изъятия замороженных российских денег, имущества или других активов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. Согласно заявлению генерального прокурора США Меррика Гарланда, сделанному 23 февраля 2024 г., с начала боевых действий на Украине США заморозили порядка $700 млн российских активов и потребовали их конфискации.
Кремль ранее назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.