Минфин США допустил ответные действия РФ на использование суверенных активов

12 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон выступил с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов. Опрошенные изданием Politico 15 апреля эксперты утверждали, что, независимо от политического миротворчества, нет и никогда не будет никаких юридических оснований для изъятия замороженных российских денег, имущества или других активов.